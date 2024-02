Geheime Pfade: Hinter den Kulissen des Ronachers

Das Ronacher in Wien zählt zu den renommiertesten Musicalhäusern Europas. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter den Kulissen? Moderatorin Sasa Schwarzjirg begab sich auf Pfade, die eigentlich geheim sind, und tauchte in eine faszinierende Welt mit beeindruckenden Kostümen und spektakulären Kulissen ein.