Jedes Baby bekommt einen Lebensretter als Geschenk

Seit 2013 verpflichtend, außer ...

Konkret spricht man damit Rauchmelder an, die bereits seit 2013 bei Neubauten verpflichtend sind. Bestandsobjekte müssen aber in Niederösterreich – wie in den meisten Bundesländern – nicht nachgerüstet werden. Sollten sie aber, sind sich die Florianis sicher. Sie haben sich daher zusammen mit der Raiffeisenbank dazu entschlossen, jedem Neugeborenen in der Stadt einen kleinen Lebensretter zu schenken. „Diese Geräte nehmen die Rauchentwicklung eines Feuers bereits im Anfangsstadium wahr und sollen durch Brände ausgelöste Personen- und Sachschäden minimieren“, betont Kommandant Thomas Rauch.