Großbrand in Halle verhindert

Was in den nächsten Sekunden geschah, verhinderte einen Großbrand. „Zum einen alarmierten die in der Halle installierten Rauchmelder automatisch die Feuerwehr. Und zum anderen setzten Mitarbeiter der Firma sofort Handfeuerlöscher ein und schoben den Wagen ins Freie“, schildert ein Vertreter der Einsatzkräfte die vorbildliche Reaktion der Männer vor Ort.