„Wildsau“: „Würde da gerne mit Lugner hingehen“

„Wildsau“ Lydia Kelovitz gibt offen zu: „Ich würde gerne mit Richard Lugner auf den Opernball gehen, aber er hat bis jetzt nicht in seine Loge eingeladen“. Musikerin Rebecca Rapp würde den Opernball nicht einmal geschenkt besuchen, findet aber, dass er ein Stück Kulturgeschichte ist und seine Berechtigung hat. Was die Beiden sonst so über die High Society und die stolzen Preise am Opernball zu sagen haben, sehen Sie im Video oben.