Heute gibt es Gratis-Krapfen beim „Krone“-Kiosk

Wir von der „Krone“ stehen zu Traditionen – und gerade deswegen laden wir am heutigen Freitag zum großen Krapfen-Tag. Von 9 bis 15 Uhr können alle „Krone“-BonusCard-Besitzer einen frischen Krapfen gratis genießen (so lange der Vorrat reicht) – kommen Sie einfach mit Ihrer BonusCard zu unserem „Krone“-Kiosk am Joanneumring 4 in Graz (vor der Steiermärkischen Sparkasse) und lassen Sie es sich schmecken. Wir wünschen schon jetzt einen guten Appetit!