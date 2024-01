St. Pölten unterliegt Bergen in Champions League

Nur ein Punkt am Konto

Alles in allem war der Sieg der Gastgeberinnen, für die auch Justine Kielland (20.) einen Treffer erzielte, absolut leistungsgerecht. Das Heim-0:0 gegen Slavia Prag blieb also der einzige Punktgewinn von St. Pölten. Gegen Bergen (1:2), bei Slavia (0:1) und zweimal gegen Gruppensieger Olympique Lyon (0:2 und 0:7) war nichts zu holen. Damit endete die zweite Teilnahme an der Gruppenphase mit einer schwächeren Ausbeute als bei der Premiere 2022, wo man nach einem Sieg und Remis gegen Slavia Prag immerhin vier Zähler und zudem Gruppenrang drei geholt hatte.