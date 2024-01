Warum der Süden Wiens weiter eine Staufalle bleibt

In Wien setzen die Wiener auf die Öffis

Dass es aber auch anders geht, zeigt die Verkehrsanalyse in der Stadt selbst. Genau umgekehrt zu den Pendlern ist die Situation nämlich innerhalb der Stadtgrenzen: Die Wiener nutzen für 26 Prozent der Wege innerhalb der Stadt den Pkw, zu fast drei Vierteln sind sie im Umweltverbund, also zu Fuß, mit dem Rad oder per öffentlichen Verkehr (30 Prozent), unterwegs. Davon hat nur der Süden von Wien wenig.