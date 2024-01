„Ihr habt noch nicht das Beste von mir gesehen!“

Nur zum Arbeiten in Wien

Und abseits des Spielfeldes? „Ich bin ein einfacher Mensch. Essen, schlafen, Fußball - ich bin nach Wien gekommen, um zu arbeiten“, beteuert Kasanwirjo. Ähnlich überraschend, aber professionell antwortet auch der gläubige Kongolo der „Krone“: „Ich bin fast nur zu Hause.“ Was er an Wien am meisten schätzt? „Die Ruhe im Vergleich zu London. Und man kann aus der Wasserleitung trinken.“ Da klingen sie fast wie Waisenknaben, auf dem Spielfeld sollen sie aber im Frühjahr explodieren …