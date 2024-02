Die Zeit rennt! Fußball-Profi droht lange Pause

In zwei Spielzeiten in Litauen wurde er zweimal Double-Sieger, kickte zudem international - mit dem Klub-Highlight Conference League. Dennoch scheinen seine Dienste nicht wirklich gefragt. „Vielleicht gibt’s von meiner Sorte einfach zu viele.“ Soll heißen? „Spieler, die konstante Leistungen bringen, aber etwas unter dem Radar schwimmen, von daher weniger wahrgenommen werden“, so Pavelic.