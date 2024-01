Die höchste Schutzhütte, die im Winter offen hat

Skitouren sind so beliebt wie nie zuvor, und Ziele, wo man nach dem Aufstieg auch noch kulinarisch verwöhnt wird, begehrt. So ein Tourenziel ist die 1887 erbaute Glorer Hütte in der Glocknergruppe in Osttirol; eine der ganz wenigen hochalpinen Schutzhütten, die auch im Winter geöffnet haben.