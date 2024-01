LASK trumpft auf: „Kenne ich sonst nur von Milan“

„Neue Möglichkeiten“

LASK-CEO Siegmund Gruber spricht von „völlig neuen Möglichkeiten“, die das neue Schmuckkästchen in der Trainingssteuerung bietet. Technogym-CEO Gottfried Wurpes: „Die Partnerschaft mit dem LASK ist ein bedeutender Schritt für Technogym in Österreich. Es ist uns ein Anliegen, den Spielern des LASK die bestmöglichen Trainingsbedingungen zu bieten, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern.“ Derartige Infrastruktur kenne er „im deutschsprachigen Raum nur von Bayern München“ und „sonst nur vom AC Milan“. Hört sich vielversprechend an. Am Wochenende soll die neue Location offiziell eröffnet und eingeweiht werde.