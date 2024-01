Doherty spricht von „Wunder“ im Kampf gegen Krebs

„Echtes Geschenk“

Sie sieht jeden Tag als „ein echtes Geschenk“ an und klammert sich vor allem an das Prinzip der Hoffnung: „Ich könnte heute sterben, oder auch in 20 Jahren - ich weiß nicht wann. Ich könnte von einem fallenden Baum getroffen werden oder von einem Bus überfahren. Oder der Krebs bekommt mich. Am Ende freue ich mich deshalb über jeden Morgen, an dem ich aufwachen darf.“