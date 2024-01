„Königliche“ Alternative zum Transfer von Davies

Mit Madrid bestens vertraut

Was für einen Wechsel in die spanische Hauptstadt spricht: Gutiérrez hatte bereits von 2011 bis 2022 in der Jugend der „Königlichen“ gespielt, der Linksfuß würde in Madrid somit auf bekannte Gesichter treffen. Zwar hat der Abwehrspieler noch bis 2027 einen Vertrag in Girona, da Real jedoch 50 Prozent seiner Transferrechte besitzt, könnte der Rekordmeister den Linksfuß für gerade einmal sieben Millionen Euro verpflichten.