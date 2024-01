Hamburg: Hunderte Traktoren blockieren den Verkehr

Nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland gehen heute die massiven Proteste von Landwirten gegen die Regierung weiter. In Teilen Hamburgs blockierten hunderte Traktoren den Verkehr. Der wichtige Hafen der zweitgrößten deutschen Stadt war nach Angaben der Hamburger Polizei ebenfalls stark betroffen. Es gebe dort „erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen durch Blockaden von Traktoren“.