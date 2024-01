Blumbeschläge sind auf Schiene und Barge unterwegs

Auf diese Weise wird schon mal jede Menge CO2 eingespart. In Neuss geht es dann auf einer Barge zum Hafen in Antwerpen. Insbesondere in puncto Lärm, Reifenabrieb und Feinstaub sei der Transport mit der Barge klar dem Lkw vorzuziehen, erklärt Transportlogistiker Ingmar Blum. In Antwerpen werden die Container nach der Fahrt über den Rhein anschließend auf ein Hochseeschiff verladen und treten ihre Reise über den Atlantik an.