Fellinis Muse Sandra Milo mit 90 Jahren gestorben

Geliebte von Craxi

In die Klatschzeilen kam Milo in den 1980er-Jahren als langjährige Geliebte von Expremier Bettino Craxi. Im neuen Jahrtausend war sie vor allem auf der Bühne zu sehen, so 2006/07 im Stück „8 Frauen“. Auch in Talent-Shows war sie öfters aufgetreten.