Millie Bobby Brown bringt Modelinie auf den Markt

Hommage an ihre Uroma

Dass in der Florence by Mills, unter der bereits ein Parfüm sowie Beautyprodukte erhältlich sind, Millie Bobby Browns gesamtes Herzblut drinsteckt, das verrät auch der Markenname. Denn Florence war der Name ihrer Urgroßmutter, die sich selbst und all die Dinge, die sie im Leben glücklich machten, feierte.