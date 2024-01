Zwei fliegende Tiroler kennen kaum Barrieren

Beim Training hat Tobi in der Kraftkammer der „4 Elements Academy“ in Hall und im angrenzenden Parkour-Park oft seinen vier Jahre älteren Bruder Timon-Pascal, einen Profi-Skispringer, an seiner Seite. „Ihn hat eine Verletzung vorletzte Saison leider etwas zurückgeworfen, doch er hatte schon einige Erfolge. Er feierte 2020 in Kuusamo sein Weltcupdebüt und war bei der Skiflug-WM in Planica mit dabei, holte 2021 in Klingenthal den Sieg im Continental Cup und triumphierte im Vorjahr bei der Studenten-WM in Lake Placid mit dem Team“, ist der kleine stolz auf seinen großen Bruder.