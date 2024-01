Vier Verletzte bei Unfällen auf Tirols Straßen

Zwei schwere Unfälle sorgten am Samstag für gleich vier Verletzte in Tirol! Kurz nach Mittag kollidierten in Umhausen (Bezirk Imst) zwei Pkw. Zwei Personen wurden dabei erheblich verletzt. Am Nachmittag krachte es auf der Inntalautobahn - auch hier gab es zwei Verletzte.