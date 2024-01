Bayern-Pech! Verletzungsteufel schlägt wieder zu

Sie wird immer länger und länger, die Verletztenliste beim FC Bayern! Nachdem sich unter der Woche Österreich-Star Konrad Laimer ob einer Wadenverletzung für längere Zeit in einen Zwangsurlaub verabschieden hatte müssen, erwischte es am Samstag beim Gastspiel der Münchner in Augsburg auch Mittelfeld-Akteur Kingsley Coman …