Leichenfund am See gibt kniffliges Rätsel auf

Im Fokus des neuen Romans „Neusiedler Tod“ steht die Journalistin Laura Richter. Eigentlich will sich die Protagonistin nur eine Auszeit nehmen und am Neusiedler See ihrer Berufung nachgehen: dem Schreiben eines Reiseführers über den idyllischen Steppensee. Bei Recherchen auf dem Neusiedler See macht die Romanheldin eine unliebsame Entdeckung - Leichenteile, noch dazu direkt an der Staatsgrenze zwischen Österreich und Ungarn. Schnell nimmt sie die Ermittlungen selbst in die Hand und wird ungeahnt zur Gejagten. So weit der spannende Auftakt...