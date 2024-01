Pep freut sich auf besseren Schlaf nach Klopp-Aus

„Er wird wieder zurückkommen“

An einen endgültigen Abschied Klopps vom Profi-Fußball glaubt der Spanier nicht. „Er wird es nicht zugeben, aber er wird wieder zurückkommen. Ich weiß es.“ Womöglich werde das erst in zehn Jahren sein, wenn Klopp sich erholt habe, womöglich als Trainer eines Nationalteams, spekulierte Guardiola. Klopp (56) hatte am Freitag seinen Rücktritt als Trainer von Liverpool nach dieser Saison angekündigt. Begründet hatte der Deutsche diese Entscheidung damit, dass ihm die Energie ausgehe.