Säugling nach Frontalkollision verstorben

Schlimme Szenen in der Steiermark: Nach einer Frontalkollision auf der Umfahrung Krottendorf (Bezirk Voitsberg) verstarb am Freitagabend ein zwei Monate alter Säugling am Unfallort. Eine 27-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins LKH nach Graz geflogen.