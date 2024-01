Krisengipfel zu gefährlichen neuen Hornissen

Insekt vermehrt sich sehr schnell

Asiatische Hornissen gelten als hochinvasive Art, die sich rasch ausbreitet, binnen eines Jahres bis zu 10.000 Individuen reproduziert. Da sie in Bayern und Tschechien schon nachgewiesen wurden, scheint es nur eine Frage der Zeit, bis sie sich in Oberösterreich ansiedeln. Das wäre vor allem für Honigbienen sehr gefährlich, denn sie lauern diesen vor dem Flugloch auf und verfüttern sie an eigene Larven. Vertreter der Imkerschaft und des Landes OÖ schmiedeten nun an einem Runden Tisch präventiv Maßnahmen zur Eindämmung im Ernstfall. Vitzthum: „Es wird unter anderem eine speziell ausgerüstete Eingreiftruppe geben, die diese Nester entfernt.“