Kesseltausch: Tiroler bekommen höchste Förderungen

Zur Bundesförderung von 18.000 Euro gibt es vom Land noch 9.000 Euro - macht in Summe bis zu 27.000 Euro bei Investitionskosten von mindestens 24.000 Euro. Das hat der Österreichische Biomasse-Verband berechnet, der auch heuer alle Bundes- und Landesförderungen für den Einbau von Holzheizungen in Privathaushalten erhoben hat. Im Vergleich zum Vorjahr können die Tiroler also um bis zu 11.000 Euro (+70 Prozent) mehr an Förderungen abrufen.