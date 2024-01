Ladendieb und gleichzeitig Einbrecher festgenommen

Die Polizei in Klagenfurt konnte Donnerstag, einen 39-jährigen Ladendieb fassen, er wurde in einem Drogeriemarkt festgenommen. Bei der Einvernahme stellte sich heraus, dass der Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Lokal eingebrochen ist und eine Geldkassette gestohlen hat.