„Ich bin nicht hier, um den Vertrag auszusitzen“

Die Erkenntnisse der letzten beiden Tests zum Abschluss des Belek-Camps: Beim 1:1 gegen die robusten Ungarn ging es für die junge Garde (Baljiicz verletzte sich an der Zehe) darum, sich an Tempo und Physis zu gewöhnen. Gegen Legia Warschau ließ Rapid wenig zu, brachte Burgstaller die Wiener mit einem abgefälschten Schuss in Führung, der Ausgleich fiel durch einen Hands-Elfer. „Wir konnten alles umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten, wir reisen mit einem guten Gefühl ab“, zog Trainer Klauß zufrieden Bilanz.