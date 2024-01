Dortmund gegen Bochum - ab 17.30 Uhr LIVE

Der VfL trotzte dem BVB in den letzten Duellen jeweils ein Remis ab, gleich drei ungeschlagene Bundesliga-Duelle gegen den BVB gab es für Bochum letztmals Anfang der 1990er-Jahre. Bochum hat von seinen vergangenen 13 Bundesliga-Auswärtsspielen nur ein einziges gewonnen (sechs Remis, sechs Niederlagen) - am 3. November 2023 mit 2:1 in Darmstadt.