Neues Kaufhaus soll mehr Leben in den Ort bringen

Gute Nachricht für die Bewohner in der Gemeinde Frauenstein: Nachdem die Familie Erika und Klaus Petautschnig ihr Kaufhaus in Kraig vor einem Jahr geschlossen hatten, wird jetzt dort bald ein neuer Nahversorger einziehen. Mit Marc Ofner (24) aus Passering, derzeit noch Filialleiter-Stellvertreter in einem Spar-Markt, konnte ein neuer Betreiber gefunden werden.