Autolenker krachte auf A10 gegen Aufprallschutz

Aus noch ungeklärter Ursache krachte am Donnerstag ein Autolenker in einem Aufprallschutz auf der A10-Abfahrt Zederhaus. Das Rote Kreuz Salzburg versorgte zwei leicht verletzte und eine schwer verletzte Person. Sie wurden in das Landeskrankenhaus Tamsweg transportiert. Die Einsatzkräfte waren mit zwei Rettungswägen und einem Notarztwagen im Einsatz.