Derby-Sticheleien vorm Start von LASK und BW Linz!

Am Freitag steigt LASK-Generalprobe

Für Blau-Weiß beginnt das Frühjahr mit dem Bundesliga-Start beim SCR Altach, der in der Türkei im selben Hotel wie die Linzer untergebracht ist, am 10. Februar. Der LASK absolviert indes bereits diesen Freitag im voestalpine Stadion in Pasching gegen Zeleziarne Podbrezova die Generalprobe für den Cup-Viertelfinal-Hit eine Woche später am 2. Februar gegen Salzburg.