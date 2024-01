„Baby-Bier-Affäre“: Prozess geht in nächste Runde!

Meistens schnell aus der Welt geschafft

Hass-Kommentare können für die Opfer schlimme Folgen haben. „Das Wichtigste für die Betroffenen ist, dass solche Inhalte schnell aus dem Internet genommen werden, dann ist die Sache auch meistens schnell aus der Welt geschafft. In dem Fall, wenn sich jemand über einen so langen Zeitraum weigert und keinerlei Einsicht vorhanden ist, muss man gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen. Für meine Klientin war das eine große Überwindung, diesen Schritt zu setzen, man exponiert sich ja dann erneut“, berichtet Windhager.