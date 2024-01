Das sagt die Politik zu Hartbergs Stadion-Plänen

Hartbergs Bürgermeister Marcus Martschitsch ist ein „Joker“ auf der imaginären Ersatzbank des TSV Hartberg, den die Vereinsfunktionäre im Polit-Match um ein neues Stadion einwechseln können. „Es ist sehr weit gediehen, was Erich Korherr und sein Team auf die Beine stellen wollen. Allerdings braucht es dringend die öffentliche Hand, da es sich um kein Gemeindestadion, sondern um eines in Besitz des TSV handelt.“ Hier sucht Martschitsch (ÖVP) selbst den Austausch mit Polit-Kollegen. „Vom Land Steiermark gibt es einen ’letter of intent’ (Anm. Absichtserklärung), auch im Bund liegen die Pläne auf, wurde das Konzept schon mehrfach mit Mitarbeitern von Vizekanzler Kogler besprochen.“