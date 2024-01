Ronaldo: Saudi-Liga besser als die französische

Superstar Cristiano Ronaldo hält die Liga in seiner Wahlheimat Saudi-Arabien mittlerweile für leistungsstärker als die französische Ligue 1. „Ich spiele seit einem Jahr da und ich weiß, worüber ich spreche. Ich denke, im Moment sind wir besser als die französische Liga“, sagte der 38-jährige Profi von Al-Nassr bei der Verleihung der Globe Soccer Awards am Freitag in Dubai.