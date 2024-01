Sturm Graz holt einen Dänen vom FC Arsenal

„Mit Arthur Okonkwo war ja erst kürzlich ein Leihspieler von Arsenal hier in Graz extrem erfolgreich - ich hoffe diesbezüglich in seine Fußstapfen treten zu können“, verlautete der dänisch-englische Doppelstaatsbürger, der am Samstag im Trainingslager in Belek erstmals im Kreise seiner neuen Kollegen trainieren wird. Laut Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker passe der 1,87-Meter-Mann und aktuelle dänische U21-Teamspieler mit seiner „Wucht“ und seinem „Tiefgang“ perfekt ins Anforderungsprofil.