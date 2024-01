Mercedes will alle deutschen Autohäuser verkaufen

Mercedes-Benz prüft den Verkauf seiner Niederlassungen in Deutschland. Es gehe um alle Autohäuser und Werkstätten im Eigenbesitz, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Prüfung erfolge ergebnisoffen und schrittweise. „Dabei ist Mercedes-Benz offen für Gespräche mit möglichen Erwerbern der konzerneigenenen Niederlassungen.“ Als Käufer kämen nur erfahrene Unternehmen in Frage.