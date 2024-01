Speed-Thema: „Am Gletscher alles weggebrochen“

Herbert Mandl zu Gast im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel. Der ÖSV-Alpin-Chef spricht mit Michael Fally über den trainingsfreien Tag, die Wehwehchen der Speed-Fahrer, die Österreich-Festspiele im FIS-Kalender, die Sturz-Misere und die Problematik im Speed-Sektor. Mandl ortet in diesem Kontext einen Mangel an Trainingsmöglichkeiten. „Vor allem am Gletscher ist insofern alles weggebrochen, als wir vor der Saison kaum noch trainieren können. Das versuchen wir gerade zu kompensieren.“