USA: „Kein Interesse, dass Ukraine Krieg verliert“

Putin hofft auf Trump

Der russische Präsident Putin würde laut Rentenberger den Abnutzungskrieg in der aktuellen Form weiter führen und darauf hoffen, „dass ein Präsident Trump, der dann im November an die Macht kommt, diese Unterstützung einstellt.“ Denn durch den Dauerbeschuss aus Russland, sei es„schwierig für die Ukraine, sich quasi selbst hier mit Rüstungsindustrie aus dem Schlamassel zu ziehen. Ein Aussteigen der USA ist wirklich eine große Problematik für die Ukraine“, so Major Rentenberger im krone.tv-Gespräch mit Jürgen Winterleitner. Man müsste allerdings auch abwarten, ob diese sehr vollmundigen Ankündigungen von Trump d wirklich so passieren würden. Denn eins dürfen wir nicht vergessen: „Amerika hat absolut kein Interesse daran, dass die Ukraine diesen Krieg verliert.“