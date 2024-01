Osttiroler musste im Wald lange auf Hilfe warten

Bei Holzarbeiten in Matrei in Osttirol rutschte ein 72-Jähriger am Mittwoch aus und stürzte rund 30 Meter ab. Da der Mann kein Handy bei sich hatte und nicht mehr aufstehen konnte, schrie er um Hilfe. Erst nach einer Stunde hörte ein Passant seine Rufe. Der Mann wurde ins Spital geflogen.