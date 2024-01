In der Nacht auf Donnerstag: Stellenweise Glatteis

Wochenende frostig und sonnig

In der Nacht auf Freitag kühlt es dann mit einer markanten Kaltfront auch in der Höhe wieder stark ab, die Schneefallgrenze sinkt zum Freitagmorgen überall bis in tiefe Lagen. Allzuviel Schnee ist aber laut GeoSpere Austria nicht zu erwarten. Am Wochenende soll sich frostiges und oft sonniges Winterwetter einstellen.