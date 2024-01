Autofahrer in Linz standen eineinhalb Tage im Stau

Linz steht im Vergleich gut da

Interessanterweise war der stauintensivste Wochentag auch nicht der Freitag, sondern wie schon seit Jahren der Dienstag zwischen 16 und 17 Uhr. Gemessen wurde zudem, wie lange es dauert, eine zehn Kilometer lange Strecke in der jeweiligen Stadt zurückzulegen. So benötigte man in Linz im Durchschnitt 14,5 Minuten. Für Österreich ein Spitzenwert: In der Stau-Hauptstadt Wien etwa musste man für die zehn Kilometer 22 Minuten im Auto sitzen, in Graz 21. Auch in Salzburg (19) und selbst Innsbruck (16) dauerte es länger.