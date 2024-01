20-Jährige bei Unfall auf B311 verletzt

Eine Pinzgauerin (20) kollidierte am Dienstag gegen 12.40 Uhr beim Einfahren auf die Bundesstraße B311 in Lend mit einem Lastwagen. Dadurch verlor die 20-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Ein nachkommender Pkw-Lenker konnte nicht mehr abbremsen und krachte mit seinem Fahrzeug frontal in das Auto der Pinzgauerin.