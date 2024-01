Weitere Leichenteile entdeckt ++ Drogenrausch

Im Marchfeldkanal in Floridsdorf sind weitere Leichenteile entdeckt worden. Und: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und in Begleitung von zwei Kindern raste ein 32-Jähriger durch Wien-Ottakring. Das sind unter anderem die Krone News am 16. Januar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.