„Es gibt die Gefahr, dass Grüne zerrieben werden“

ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer stellt am 26. Jänner in Wels seinen „Österreich Plan“ vor: „Er wird, ähnlich wie bei seiner Rede vor einigen Monaten, versuchen, sich politisch von den Grünen aber auch von der FPÖ abzugrenzen“. Zu erwarten seien hier auch Sager, „die den Grünen nicht gefallen werden“. Im Laufe des Jahres werde es bestimmt noch das ein oder andere „Wahlzuckerl“ geben, so Budin. „Und man wird hoffen, dass sich, Richtung Jahresmitte die Wirtschaftsdaten bessern.“