Rap-Superstar Money Boy heizte Partygästen ein

Money Boy live in Krems

So gut wie alle Songtexte konnten die hunderten Fans vergangenen Freitag in der Eventstage Krems mitgrölen. Denn der „Boy“ performte in dem Nachtclub seine größten Hits. Jugendliche aus ganz Niederösterreich und Wien ließen sich seinen Auftritt nicht entgehen. Auch die „Krone“ war mit dabei.