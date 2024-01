Professionelle Ladendiebe von Polizei ausgeforscht

Im In- und Ausland aktiv

Die zweite Gruppe besteht aus mindestens drei Männern aus Rumänien. Sie hatten es vor allem auf hochwertige Alkoholika und Zahnbürstenaufsätze abgesehen. Die Polizei konnte am Donnerstag entsprechende Waren im Wert von 4200 Euro sicherstellen. Zudem konnten den Beschuldigten, die in unterschiedlichen Zusammensetzungen professionell aufgetreten sein dürften, weitere Straftaten in Dornbirn, Hohenems, Rankweil und Egg mit einem weiteren Schaden von rund 4000 Euro nachgewiesen werden. Zwei Mitglieder dieser Tätergruppe befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Beide Gruppen dürften auch im Ausland ihr Unwesen getrieben haben.