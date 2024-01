Langzeitvertrag für den Coach der Black Wings

Was für ein bitteres Wochenende für die Black Wings! Dem 3:4 n.V. gegen den Vorletzten Asiago folgte auch gegen den Letzten Graz beim 2:3 n.V. eine Pleite. Was nichts daran ändert, dass Coach Phil Lukas ein Langzeitvertrag vorgelegt wird. Auch eine Identifikationsfigur am Eis steht vorm Verlängern.