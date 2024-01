Fünf Arbeiter bei Maschinenbrand verletzt

Am Samstag um die Mittagszeit kam es in einer Firma in Altenmarkt bei St. Gallen (Bezirk Liezen) zu einem Chemiebrand. Laut Polizei trat bei einer Maschine, mit der Druckgussteile bearbeitet werden, warmes Magnesium aus. Vermutlich kam es dann durch eine chemische Reaktion zum Brand der Maschine.