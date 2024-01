Wieso junge Steirer jetzt zuhause behandelt werden

Es ist eine Situation wie „unter einer Glasglocke“, sagt Isabel Böge, Primaria am LKH Graz II Süd und Professorin an der Med Uni Graz: Ein Jugendlicher wird über Wochen in der Klinik behandelt, bessert sich - doch sobald der Alltag zuhause wieder losgeht, kommen auch die Krankheitssymptome wieder, sei es nun eine Depression, eine Essstörung oder eine andere psychische Krankheit. „Nach sechs bis acht Wochen gibt es dann einen Rückfall und der Patient muss wieder rein.“