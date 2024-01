El Sheiwi: „An ein Karriereende noch nie gedacht!“

„Der Verlauf ist sehr gut, bisher hatte ich keine Rückschläge“, ist Ziad El Sheiwi die Erleichterung anzusehen. Der Austrianer musste in seiner noch jungen Laufbahn bereits extrem viel einstecken - im Sommer riss sich der 19-Jährige binnen 16 Monaten zum dritten (!) Mal das Kreuzband, nun feilt er beim Trainingscamp in Malta am Comeback: „Sprints, Sprünge, Flanken und Abschlüsse gingen schon problemlos. Über eine Rückkehr ins Team-Training setzte ich mir aber kein Ablaufdatum. Mit der Zeit bin ich mental immer stärker geworden. Obwohl dich solche Verletzungen enorm auf die Probe stellen. Da zweifelst du auch an dir selbst, an ein Karriereende habe ich aber noch nie gedacht!“